{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард провел первую встречу в нынешнем розыгрыше плей-офф
Евгений Малкин (слева) AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Евгений Малкин (слева)
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 21 мая. "Питтсбург" на выезде со счетом 5:4 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Летанг (3-я минута), Джефф Картер (34, 48), Джейсон Закер (39), Брендон Танев (57). У проигравших отличились Скотт Мэйфилд (32), Кэл Клаттербак (44, 55), Энтони Бовилье (46).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел первую встречу в нынешнем розыгрыше плей-офф и отметился двумя голевыми передачами, он пропустил предыдущие матчи серии из-за повреждения. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 22 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга", четвертая встреча состоится 22 мая (начало - 22:00 мск) в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Теги
НХЛ
НХЛ
"Монреаль" обыграл "Торонто" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ
"Монреаль" победил со счетом 2:1
Читать полностью