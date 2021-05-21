"Монреаль" обыграл "Торонто" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 мая. "Монреаль" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Торонто" в стартовом матче сери первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Монреаля" отличились Джош Андерсон (13-я минута) и Пол Байрон (53). У "Торонто" единственную шайбу забросил Уилльям Нюландер (25), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.

Капитан "Торонто" Джон Таварес в середине первого периода получил удар коленом в голову и потерял сознание. Хоккеист покинул лед на носилках.