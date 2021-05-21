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Roland Garros

СМИ: Симона Халеп пропустит Roland Garros

Причиной пропуска стала травма ноги, которую теннисистка получила на турнире в Риме
Симона Халеп EPA-EFE/JUANJO MARTINEZ
Описание
Симона Халеп
© EPA-EFE/JUANJO MARTINEZ

ТАСС, 21 мая. Румынская теннисистка Симона Халеп отказалась от выступления на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом сообщает румынский портал Prosport со ссылкой на телеканал TVR.

Румынка впервые с начала карьеры не сыграет на турнире в Париже. Причиной пропуска стала травма ноги, которую она получила на турнире в Риме. Халеп 12 мая снялась с матча с немкой Ангелик Кербер в ходе второго сета из-за травмы голени.

Халеп 29 лет, она располагается на третьей строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе 22 титула. Она дважды выигрывала турниры серии Большого шлема, в 2018 году она победила на Roland Garros, в 2019-м - на Уимблдоне.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 30 мая по 12 июня.

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