Матыцин: международные соревнования должны широко освещаться федеральными каналами

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Проведение международных спортивных соревнований в российских регионах должно получать максимально широкое освещение на федеральных каналах, чтобы дать возможность жителям всей страны болеть за российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя ситуацию с освещением проходящего в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, которое по итогам конкурса организовал тюменский телеканал, а не федеральный "Матч ТВ".

Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале опубликовала обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором раскритиковала работу регионального министра спорта Алексея Перфильева, допустившего победу тюменского телеканала в конкурсе на проведение телетрансляции с начальной ценой 11,6 млн рублей. По данным Канделаки, тюменская компания предложила организовать трансляцию за 10,6 млн рублей, что на 0,68% ниже цены, предложенной "Матч ТВ". Генпродюсер заявила, что конкурсная документация была оформлена неверно, а телеканал неоднократно обращался к Перфильеву для решения проблемы.

"Надо разбираться в причинах той ситуации, которая сложилась. А то, что проведение крупных международных соревнований должно быть максимально освещено на федеральных каналах, чтобы дать возможность жителям нашей страны следить, болеть и переживать за наших спортсменов, это, конечно, должно быть абсолютным приоритетом", - сказал Матыцин.

Ранее в пресс-службе губернатора Алтайского края ТАСС рассказали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по заявлению "Матч ТВ" проверила проведенный конкурс и признала необоснованной жалобу федерального канала.

В марте 2019 года Международная федерация гребли на каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей.