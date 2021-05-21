Глава федерации пляжного футбола надеется на полные трибуны на чемпионате мира в Москве

ТАСС, 21 мая. Президент Всемирной организации пляжного футбола Beach Soccer Worldwide (BSWW) Жоан Куско надеется на полные трибуны на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Москве. Комментарий руководителя приводит служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В четверг прошла рабочая встреча между представителями Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитетом чемпионата мира по пляжному футболу во главе с генеральным секретарем РФС Александром Алаевым. Данный визит ФИФА стал первым после получения положительного решения на проведение соревнований от Международного антидопингового агентства (WADA).

"Я уверен, что внимание от фанатов из различных стран будет точно направлено на Москву в августе. Пляжный футбол в Москве очень развит, могу с уверенностью сказать, что национальный чемпионат в России считается самым сильным в мире, поэтому все в ожидании этого чемпионата мира, - сказал Куско. - У нас есть отличный опыт работы в рамках ковидных ограничений, поэтому готовы работать при любых условиях. Надеюсь, что ситуация улучшится, мы очень хотели бы увидеть полные трибуны и не повторять сценарии, которые были полгода или год назад".

"Мы очень рады, что наши гости смогли приехать, - отметил Алаев. - И для нас, и для них очень важно все увидеть своими глазами. Подготовка идет полным ходом. Все мы знаем, что WADA подтвердило сам факт проведения чемпионата мира, мы долго ждали этого решения. До чемпионата мира осталось три месяца, работы очень много, мы согласовали то, что должны сделать за ближайшие три месяца, обсудили все финансовые, коммерческие и спортивные аспекты - полный спектр всех вопросов, касающихся подготовки к самому большому турниру".

Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Турнир проводится каждые два года. Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии, россияне заняли третье место. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).