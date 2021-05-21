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Массовый спорт

Гимнаст Немов выступил за участие в конкурсе "Лидеры России" людей из мира спорта

Собеседник ТАСС считает, что конкурс "Лидеры России" является масштабной площадкой для того, чтобы люди совершенствовались в своем развитии
Алексей Немов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Алексей Немов
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, являющийся членом наблюдательного совета конкурса управленцев "Лидеры России", выступил за включение в число его участников людей из мира спорта. Об этом Немов сообщил ТАСС.

В 2021 году общий конкурс "Лидеры России" разделен на восемь отраслевых треков: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии", а также трек "Международный" для иностранных участников и трек "Студенты" для конкурсантов без управленческого опыта. На этапе регистрации участник имеет право выбрать один трек для участия в конкурсе.

"Мы создаем условия для людей, чтобы они развивались по своим направлениям. Речь идет о тех, кто уже достиг определенных высот и состоялся. Люди получают возможность себя проявить, и это круто. Сегодня я предложил трек "Спорт", сейчас будем думать", - сказал Немов.

Собеседник ТАСС считает, что конкурс "Лидеры России" является масштабной площадкой для того, чтобы люди совершенствовались в своем развитии и добивались высоких результатов не только для самого себя, но и своей страны.

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