Пять хоккеистов пополнили заявку сборной России на чемпионат мира

ТАСС, 21 мая. Тренерский штаб сборной России заявил еще пять игроков в состав на предстоящий чемпионат мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Днем ранее была объявлена заявка российской команды, в которую вошли 17 хоккеистов: вратари - Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Самонов (СКА); защитники - Артем Зуб ("Оттава", НХЛ), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ), Владислав Гавриков ("Коламбус", НХЛ), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Никита Задоров ("Чикаго", НХЛ); нападающие - Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев (все - СКА), Михаил Григоренко ("Коламбус", НХЛ), Александр Барабанов ("Сан-Хосе", НХЛ). На данный момент заявлено 22 хоккеиста, всего на чемпионат можно заявить 28 игроков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами (начало - 16:15 мск).

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.