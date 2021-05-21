Тамбовский губернатор поручил создать новый футбольный клуб из игроков местной академии

ТАМБОВ, 21 мая. /ТАСС/. Профессиональный футбольный клуб из воспитанников местной академии футбола будет создан в Тамбове в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин в ходе отчета о результатах работы за 2020 год.
"В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства. <…> Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки", - сказал Никитин.
Он выразил уверенность, что воспитанники академии будут с достоинством защищать регион на всероссийских турнирах.
Ранее генеральный директор футбольного клуба "Тамбов" Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что клуб, испытывающий в последнее время финансовые проблемы, фактически прекратил свое существование, юридически он будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства. 16 мая "Тамбов" сыграл последний матч в истории - во встрече 30-го тура чемпионата России команда со счетом 1:5 уступила "Зениту". В турнирной таблице "Тамбов" занял последнее, 16-е место и покинул состав Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент деятельность "Тамбова" проверяют различные ведомства, в том числе прокуратура и следственный комитет, контрольно-счетная палата, трудовая инспекция.
"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.