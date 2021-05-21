Тамбовский губернатор поручил создать новый футбольный клуб из игроков местной академии

ТАМБОВ, 21 мая. /ТАСС/. Профессиональный футбольный клуб из воспитанников местной академии футбола будет создан в Тамбове в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин в ходе отчета о результатах работы за 2020 год.

"В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства. <…> Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки", - сказал Никитин.