Матыцин: высокая мотивация российских хоккеистов поможет им достойно выступить в Риге

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС./ Игроки сборной России по хоккею высоко мотивированы перед стартом чемпионата мира, заявил журналистам в пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках посещения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

В "пузыре" и без звезд. В Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею

"Мы на хоккей всегда надеемся. Бала такая шутка: можно не выиграть Олимпиаду, но если выиграть хоккейный турнир - это как выиграл Олимпийские игры. Отношение к хоккею в России всегда было очень уважительным. Таким же останется это отношение. Несмотря на то, что состав сборной достаточно молодой, как мы видим, молодые люди всегда очень амбициозны, мотивированы и будем верить, что эта мотивация поможет им показать хорошие результаты", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос ТАСС о его ожиданиях от результатов сборной России на чемпионате мира.

Он отметил, что предварительные оценки готовности сборной делать рано, так как нужно посмотреть на то, как пройдут первые игры.

"Нужно смотреть, как ребята сыграют, как другие будут играть, как будут выглядеть соперники. Надеюсь, что хорошая мотивация и подъем, который сейчас в российском хоккее виден, даст возможность выступить хорошо", - подчеркнул Матыцин.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами (начало - 16:15 мск).