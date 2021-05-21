Бабенко назначен на пост главного тренера клуба КХЛ "Витязь"

ТАСС, 21 мая. Юрий Бабенко стал новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь". Об этом сообщает пресс-служба подольской команды.

До этого пост наставника команды занимал Михаил Кравец, который покинул должность по истечении контракта. Вместе с 43-летним Бабенко в тренерский штаб вошел чемпион мира Андрей Марков и тренер по физической подготовке Алексей Рябков.

В прошедшем сезоне "Витязь" набрал 59 очков в 60 матчах, занял девятое место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Бабенко работал с 2019 по 2021 год в тренерском штабе московского "Динамо". Также он входил в штаб юниорской сборной России. В качестве игрока представлял столичные "Крылья Советов", "Динамо", подмосковные "Химик" и ХК МВД, магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге выступал за "Колорадо".