Зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля

"Фан-зона, которая будет организована на Дворцовой площади, дополнительная - она будет работать с 2 июля. То есть с момента четвертьфинала, полуфинал и финал будет обеспечивать", - сказал Растворцев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Зону просмотра футбола на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга, где будут транслировать матчи чемпионата Европы, откроют 2 июля. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев.

Он добавил, что две другие фан-зоны на Конюшенной площади и у дворца спорта "Юбилейный" будут работать с 11 июня. Растворцев также отметил, что пока принято решение ограничить число посетителей фан-зон в 50% от их максимальной вместимости. "Загруженность фан-зоны и стадиона определена как 50%, пока установлена такая норма. Несмотря на то, что у нас есть определенные колебания с точки зрения ковидной безопасности, но на сегодняшний день как благоприятное условие на начало месяца рассматривали возможность увеличения до 75%, сейчас все-таки оставили 50% и стадиона, и фан-зон", - отметил он.

По словам Растворцева, в четверг в Петербурге прошло совещание городского оргкомитета по организации турнира. "Каждый комитет [правительства Петербурга] отчитался о том, что сделано и какие задачи стоят на перспективу. Практически нерешенных проблем у города нет", - отметил он.

В марте 2019 года сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагал властям Петербурга открыть фан-зону на Дворцовой площади, однако в пресс-службе Государственного Эрмитажа ТАСС сообщали, что считают недопустимым создание фан-зоны на площади перед музеем. В апреле этого года вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что посмотреть футбол на Дворцовой площади будет возможно, однако отметил, что там будет "зона публичного просмотра футбола" без дополнительных развлечений для болельщиков. По его словам, такая организация будет "в петербургском духе".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.