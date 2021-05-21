У МОК нет сомнений, что Игры в Токио будут безопасными для всех

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что летняя Олимпиада в Токио будет безопасна для всех, включая участников и обычных японских граждан. Об этом заявил в пятницу в ходе онлайн пресс-конференции вице-президент МОК Джон Коутс.

"Сейчас ясно, как никогда, что эти Игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа", - сказал он по итогам координационного заседания с организаторами Игр. Коутс также отметил, что МОК уже сотрудничает с японской стороной по вопросу отправки медицинского персонала из других стран в Токио на время соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.