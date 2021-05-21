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Футбол в Англии

Полиция арестовала восьмерых человек за проявление расизма в адрес футболиста "Тоттенхэма"

Кроме того, полицейские опросили по этому делу еще четверых мужчин

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Полиция Лондона арестовала восьмерых мужчин в рамках расследования расистских выпадов в интернете в отношении неназванного футболиста "Тоттенхэма". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы города.

Согласно их информации, аресты произведены в связи с появлением в Twitter "крайне оскорбительных и расистских замечаний" после того, как "Тоттенхэм" 11 апреля проиграл в матче Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.

Кроме того, полицейские опросили по этому делу еще четверых мужчин. Все 12 лиц "подозреваются в использовании высказываний, демонстрации письменных материалов с намерением разжечь расовую ненависть".

Лондонский клуб, который ранее осудил "отвратительные" расовые выпады в отношении южнокорейского форварда Сон Хын Мина в социальных сетях, приветствовал действия полиции. "В нашей игре и обществе нет места расизму", - говорится в заявлении клуба в Twitter.

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