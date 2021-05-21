Численность иностранных делегаций на Играх в Токио сократили в два раза

"Изначально мы планировали, что на Игры приедут порядка 180 тыс. человек. Нам удалось сократить это число более чем в два раза - до 78 тысяч", - сказала она. Численность иностранных делегаций на Олимпиаде составит 59 тыс. человек, на Паралимпиаде - 19 тыс. В это число входят различные спортивные чиновники, представители спонсоров и журналисты.

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио составит порядка 78 тыс. человек, что более чем в два раза меньше, чем планировалось изначально. Об этом заявила в пятницу на онлайн пресс-конференции глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

У МОК нет сомнений, что Игры в Токио будут безопасными для всех

Агентство Kyodo ранее сообщило, что правительство Японии намерено запретить зарубежным лидерам и министрам встречаться со спортсменами из своих стран на токийской Олимпиаде. Такие меры предполагается ввести с целью предотвращения распространения коронавируса. Помимо этого, организаторы Игр хотят ограничить размеры официальных делегаций до 12 человек в случае приезда лидера страны или пяти сопровождающих для министра.

Представителям руководства иностранных государств будет рекомендовано находиться в Японии максимально короткий срок, не пользоваться общественным транспортом и не выезжать за пределы Токио. При согласии на выполнение этих требований и наличии отрицательных тестов на коронавирус двухнедельный карантин по приезде в Японию для них будет отменен.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.