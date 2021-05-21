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Сборные по футболу

Месси пропустит последний матч чемпионата Испании ради отдыха перед Кубком Америки

Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине

ТАСС, 21 мая. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не сыграет в матче последнего тура чемпионата Испании против "Эйбара". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

33-летний аргентинец получил разрешение главного тренера Рональда Кумана пропустить предматчевую тренировку и встречу 38-го тура, чтобы успеть отдохнуть перед Кубком Америки.

Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине. Хозяева турнира в первом матче сыграют против сборной Чили. Изначально соревнования должна была принять и Колумбия, но страна была лишена такого права из-за продолжающихся протестов.

Месси в текущем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" за тур до конца чемпионата с 76 очками в 37 матчах располагается на третьей строчке таблицы, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов. Команда Кумана примет "Эйбар" в субботу.

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