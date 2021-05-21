В МОК заявили, что режим ЧС из-за коронавируса не повлияет на проведение Игр в Токио

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио будут проведены даже в случае действия режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в японской столице. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

В ответ на вопрос журналистов о том, можно ли будет проводить Игры в случае действия ограничений, Коутс сказал: "Да. Мы видели успешные тестовые соревнования во время действия режима ЧС".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Режим ЧС из-за ухудшения эпидемической ситуации в настоящее время действует в ряде регионов Японии, включая Токио. Он истекает 31 мая, однако не исключен вариант продления ограничений.