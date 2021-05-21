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Карпов: Непомнящему важно не повторить ошибок Карякина в матче за шахматную корону

Матч за звание чемпиона мира состоится с 24 ноября по 16 декабря
Анатолий Карпов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена важно не повторить ошибок соотечественника Сергея Карякина, чтобы рассчитывать на успех. Об этом ТАСС рассказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

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Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Яна я знаю давно, с малых лет, - сказал Карпов. - Он был стипендиатом моей шахматной школы, он большой молодец, что так собрался. Вторая половина турнира претендентов в Екатеринбурге для него была очень благополучной. Теперь надо пожелать успехов в матче с Карлсеном".

"Когда с ним играл Сергей Карякин, норвежец был не в форме, и Сережа, конечно, имел все шансы стать чемпионом мира. Но упустил их. Если у Яна такие шансы встретятся, важно будет не повторить ошибку Сергея", - подчеркнул 12-й чемпион мира.

Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

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