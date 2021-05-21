Дзюба: футболисты сборной России должны быть физически готовы к чемпионату Европы

ТАСС, 21 мая. Игроки сборной России по футболу должны быть хорошо готовы физически, чтобы иметь шансы на чемпионате Европы. Такое мнение в эфире Первого канала высказал нападающий национальной команды Артем Дзюба.

22 мая сборная России вылетит в Австрию для проведения тренировочного сбора перед чемпионатом Европы. 1 июня россияне проведут товарищеский матч против сборной Польши.

"22 мая улетаем в Австрию и будем пахать и еще раз пахать, - сказал Дзюба. - Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов [нет]".

"Мы старались, не только я один. Это было вдохновение, тяжелый момент для нас, в какой-то момент решил поддержать, успокоить", - отметил Дзюба, вспоминая о сплочении команды перед серией пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года со сборной Хорватии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).