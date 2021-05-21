В Международной федерации каноэ надеются на проведение новых соревнований в Барнауле

"То, что ICF решила три года назад дать право проведения кубка мира Барнаулу, было нашим лучшим решением. Этот Кубок мира - последняя возможность квалификационного этапа перед Олимпийскими играми, тем самым он приобретает еще большую значимость для спортсменов и ICF. ICF обещает, что мы обязательно вернемся в Барнаул, если Всероссийская федерации гребли на байдарках и каноэ подаст заявку на проведение международных соревнований в Барнауле", - сказал Конецко.

БАРНАУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) рассчитывает в будущем снова провести соревнования на гребном канале в Барнауле. От Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) ICF ждет заявки на проведение мероприятий, заявил в пятницу на церемонии открытия второго этапа Кубка мира вице-президент ICF Томас Конецко.

Он отметил, что спортсмены, участвующие в соревнованиях, под впечатлением от гостеприимства, которое им оказали в Барнауле, а также от условий на гребном канале и того, насколько он преобразился за три года.

"Первый вице-президент международной федерации сегодня сказал, что ICF готова сюда делегировать права на проведение международных стартов. Всем понятно, каких: для России мечта, чтобы здесь прошел чемпионат мира. Все международные требования на этой площадке выполняются", - прокомментировал журналистам готовность барнаульского канала министр спорта РФ Олег Матыцин, который в пятницу также прибыл на соревнования.

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.