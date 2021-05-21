Бой между Александром Емельяненко и Антонио Бигфутом Силвой не состоится

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не проведет поединок против бразильца Антонио Силвы. Об этом ТАСС рассказал руководитель организации Open FC Александр Гурьянов.

Ранее стало известно, что Силва будет выступать в Open FC.

"Кирилл Корнилов в Санкт-Петербурге в октябре или Максим Новоселов - в Самаре, - сказал собеседник агентства. - У Александра Емельяненко пока все бои расписаны. А самому Бигфуту (прозвище Силвы - прим. ТАСС) вообще все равно, с кем драться".

На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в ММА, в активе 41-летнего Силвы 19 побед, 12 поражений и одна ничья.