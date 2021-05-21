ФИФА потратила $1,5 млрд на помощь футболу в условиях пандемии

ТАСС, 21 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) выделила $1,5 млрд на поддержку национальных федераций, которые понесли убытки в связи с пандемией коронавируса. Об этом во время конгресса ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.

"Я рад, что ФИФА вам помогла, - сказал Инфантино. - Это уникальный пример в мировом спорте. Эти средства взяты из наших резервов, мы не пользовались помощью извне. Почему у нас были эти резервы? Потому что в последние годы мы работали профессионально".

"И это не деньги ФИФА, это ваши деньги. И если они вам нужны, то ФИФА поможет", - подчеркнул он.

Глава ФИФА отметил, что в следующем году доход организации может превысить $6,44 млрд.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса в марте 2020 года. По причине распространения инфекции практически все спортивные соревнования были прерваны, перенесены или отменены.