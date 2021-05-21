Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная России победила команду Чехии со счетом 4:3 в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60), у чехов отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58). Григоренко забросил победную шайбу за 19 секунд до окончания основного времени, Бурдасов отметился голом в большинстве, а Швец-Роговой - в меньшинстве. Ворота сборной России защищал Александр Самонов. Нападающий россиян Константин Окулов не смог доиграть встречу из-за повреждения.

Сборные России и Чехии выступают в одной группе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. В следующем матче российские хоккеисты 22 мая сыграют с британцами, встреча начнется в 16:15 мск. Чехи в этот же день встретятся со швейцарцами.

Сборная России набрала три очка и занимает первое место в группе, чехи идут последними без набранных очков. В четвертьфинал чемпионата мира по итогам кругового турнира выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 6 июня.