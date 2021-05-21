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Футбол в России

Футболисты "Локомотива" в следующем сезоне будут проводить домашние матчи на "РЖД-Арене"

Стадион вмещает 27 320 зрителей
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" будет проводить домашние матчи на стадионе в Черкизове. Об этом сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник на встрече с болельщиками.

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Ранее телеграм-канал Baza опубликовал письмо, в котором якобы руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать "Лужники" в долгосрочную аренду. В обмен планировалось передать городу права на базу "Локомотива" в Баковке и другие спортивные сооружения клуба. В письме утверждается, что глава РЖД Олег Белозеров предлагает снести стадион, построив на его месте многофункциональный торговый центр. Мэр столицы Сергей Собянин назвал "бредом" информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД-Арены" жильем.

"Нет никакой аренды "Лужников", мы играем в Черкизове, следующий сезон проведем в Черкизове. Других планов у нас не было, - сказал Плутник. - Что делать со стадионом, покажет нам набор идей и требований, которые мы выработаем, то есть будет понимание возможного проведения реконструкции или же строительства новой арены в том же месте. Мы будем собирать запросы на сайте по изменению стадиона".

Стадион "РЖД-Арена", который ранее носил название "Локомотив", был открыт в 2002 году. Арена вмещает 27 320 зрителей.

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