Третьяк надеется, что победа над чехами придаст вратарю Самонову уверенности

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Победа в первом матче на чемпионате мира по хоккею над чехами должна придать уверенности вратарю сборной России Александру Самонову. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

Россияне обыграли чехов со счетом 4:3 в стартовом матче на чемпионате мира в Риге. Ворота национальной команды защищал Самонов, который провел первый матч на мировых первенствах.

"[Самонов] нормально сыграл, мог бы лучше, но есть победа, которая придает уверенности. Мог еще и выручить два раза, на своем уровне сыграл, - сказал Третьяк. - Думаю, эта победа придаст ему уверенности, он будет больше выручать команду в трудный момент".

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

В следующем матче россияне сыграют с командой Великобритании, встреча пройдет в субботу.