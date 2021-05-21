Третьяк надеется, что победа над чехами придаст вратарю Самонову уверенности

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Победа в первом матче на чемпионате мира по хоккею над чехами должна придать уверенности вратарю сборной России Александру Самонову. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Россияне обыграли чехов со счетом 4:3 в стартовом матче на чемпионате мира в Риге. Ворота национальной команды защищал Самонов, который провел первый матч на мировых первенствах.
"[Самонов] нормально сыграл, мог бы лучше, но есть победа, которая придает уверенности. Мог еще и выручить два раза, на своем уровне сыграл, - сказал Третьяк. - Думаю, эта победа придаст ему уверенности, он будет больше выручать команду в трудный момент".
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.
В следующем матче россияне сыграют с командой Великобритании, встреча пройдет в субботу.