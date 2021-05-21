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ЧМ по хоккею в Риге

Фазель: российским хоккеистам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна

Глава Международной федерации хоккея отметил, что ему понравилась игра между сборными России и Чехии
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеистам сборной России было необычно слышать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского после победы в первом матче на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В пятницу сборная России победила команду Чехии со счетом 4:3 в первом матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

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"Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом, - сказал Фазель. - Мне понравилась игра - понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат".

"Я видел, что [российским] игрокам было необычно слышать [музыку] Чайковского вместо гимна, всем было необычно, - отметил глава IIHF. - Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж - как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично".

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

Теги
Фазель, РенеЧМ по хоккею в Риге
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