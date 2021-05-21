Фазель: российским хоккеистам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеистам сборной России было необычно слышать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского после победы в первом матче на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом, - сказал Фазель. - Мне понравилась игра - понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат".

"Я видел, что [российским] игрокам было необычно слышать [музыку] Чайковского вместо гимна, всем было необычно, - отметил глава IIHF. - Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж - как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично".

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится 6 июня.