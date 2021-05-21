WADA продолжает следить за исполнением декабрьских решений CAS по РУСАДА

ТАСС, 21 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает следить за исполнением декабрьских решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

"Члены исполкома получили обновленную информацию о значительной работе, которая все еще проводится WADA в отношении России, - говорится в заявлении. - Это включает, в частности, мониторинг выполнения всеми сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, решения Спортивного арбитражного суда о несоответствии РУСАДА кодексу, а также отслеживание допинг-случаев на основе данных, полученных WADA из московской лаборатории".

Решение CAS также требует от РУСАДА оказывать WADA полное содействие в расследовании допинговых дел и предоставить неискаженные данные базы московской лаборатории (LIMS). Кроме того, российская сторона должна погасить WADA затраты на расследование и судебные издержки, которые суммарно близки к €2 млн.

"WADA при необходимости продолжает оказывать поддержку международным спортивным федерациям в вопросе возбуждения дел, которые могут привести к нарушениям антидопинговых правил, контролировать решения федераций в отношении пакетов доказательств, предоставленных им WADA, и обжаловать решения, когда агентство не считает их соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио юридический отдел WADA и независимый отдел разведки и расследований сосредоточивают все свои силы на предотвращении участия в Играх спортсменов или вспомогательного персонала спортсменов, которые были идентифицированы в рамках операции LIMS", - говорится в заявлении WADA.

На основании LIMS были открыты 298 допинговых дел, под подозрение попали спортсмены, представляющие 27 видов спорта.