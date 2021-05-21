Салихова объявила о выходе из совета директоров футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 21 мая. Зарема Салихова приняла решение выйти из совета директоров московского "Спартака" в связи с несогласием с выбором нового главного тренера команды и трансферным планом футбольного клуба. Об этом она сообщила газете "Спорт-Экспресс".

Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая.

"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба, - сказала Салихова. - В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности - только фонд "Спартак-детям".

"Спартак" занял второе место в турнирной таблице по итогам чемпионата России сезона-2020/21 и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о том, что покинет клуб в конце сезона в связи с окончанием контракта. По информации португальской газеты O Jogo, "Спартак" сделал предложение 51-летнему специалисту Рую Витории.

Фонд содействия развитию науки, образования, культуры и спорта "Спартак-детям" создан в 2018 году и помогает детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе из малоимущих семей и детских домов. "Спартак-детям" собирает средства на протезирование конечностей и покупает дорогостоящее оборудование, необходимое для полноценной активной жизни людей до 18 лет.