{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Павел Буре считает, что сборная России показала характер в матче с чехами

Олимпийский призер по хоккею доволен игрой российской команды
Павел Буре Александр Щербак/ТАСС
Описание
Павел Буре
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Хорошая реализация моментов и наличие характера стали одной из причин победы сборной России в стартовом матче чемпионата мира с чехами. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпиады, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

На эту тему
Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира
Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

Россияне выиграли у команды Чехии в Риге со счетом 4:3.

"Считаю, наша команда одержала очень важную победу. Первая игра, тем более против сильного соперника, всегда задает тон, - сказал Буре. - Сегодня мы больше владели шайбой, было хорошее давление в чужой зоне и самое главное - реализация моментов. Удалось забить в большинстве, в меньшинстве, сборную не выбивали из колеи пропущенные шайбы, что говорит о том, что у нас есть команда и характер".

"Были индивидуальные ошибки, после которых возникали контратаки. Но в целом моментов у России было больше, чешские голы - результат ошибок и невезения. Хотел бы сказать хорошие слова в адрес вратаря Александра Самонова, который в целом сыграл надежно в нужные моменты", - добавил Буре.

В следующем матче россияне сыграют 22 мая с командой Великобритании.

Теги
Буре, Павел ВладимировичЧМ по хоккею в Риге
Футбол в России
Плутник опроверг информацию о состоявшемся переходе футболиста "Локомотива" Мухина в ЦСКА
Ранее член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов сообщил ТАСС, что полузащитник подписал контракт с ЦСКА
Читать полностью