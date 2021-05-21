Павел Буре считает, что сборная России показала характер в матче с чехами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Хорошая реализация моментов и наличие характера стали одной из причин победы сборной России в стартовом матче чемпионата мира с чехами. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпиады, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

Россияне выиграли у команды Чехии в Риге со счетом 4:3.

"Считаю, наша команда одержала очень важную победу. Первая игра, тем более против сильного соперника, всегда задает тон, - сказал Буре. - Сегодня мы больше владели шайбой, было хорошее давление в чужой зоне и самое главное - реализация моментов. Удалось забить в большинстве, в меньшинстве, сборную не выбивали из колеи пропущенные шайбы, что говорит о том, что у нас есть команда и характер".

"Были индивидуальные ошибки, после которых возникали контратаки. Но в целом моментов у России было больше, чешские голы - результат ошибок и невезения. Хотел бы сказать хорошие слова в адрес вратаря Александра Самонова, который в целом сыграл надежно в нужные моменты", - добавил Буре.

В следующем матче россияне сыграют 22 мая с командой Великобритании.