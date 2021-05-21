Совет Европы до конца года проведет мониторинг России в связи с декабрьскими решениями CAS

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет Европы намерен до конца года совершить мониторинговый визит в Россию в рамках проведения детального анализа антидопинговой политики страны. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

21 мая состоялось очередное заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором одним из пунктов было выполнение декабрьских решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

"Заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге заявил на заседании, что было получено письмо от WADA, в котором Совету Европы предлагается проверить, не являются ли проблемы, обозначенные решением CAS, нарушением антидопинговой конвенции Совета Европы. С целью ответа на данное письмо планируется провести соответствующий детальный анализ антидопинговой политики РФ. Процесс мониторинга уже начался, сейчас идет диалог с российскими властями, и до конца года стоит ожидать мониторингового визита в Россию", - сказал Хрычиков.

CAS 17 декабря принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA. Оно повлекло ряд санкций: до декабря 2022 года России нельзя проводить и претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.