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Футбол в России

В "Локомотиве" рассчитывают, что футболист Чорлука войдет в тренерский штаб клуба

Ранее хорват заявил о своем уходе из команды по окончании сезона
Ведран Чорлука Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Ведран Чорлука
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 21 мая. В московском футбольном клубе "Локомотив" рассчитывают на то, что защитник Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб в следующем году. Об этом заявил на встрече с болельщиками председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

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31 марта Чорлука сообщил в Instagram о том, что покинет железнодорожников по окончании сезона в связи с истечением контракта. Ранее футболист рассказал газете Sportske novosti, что "Локомотив" видит в нем будущего тренера.

"У Марко (Николича, главного тренера команды - прим. ТАСС) полный карт-бланш на формирование тренерского штаба, опять же, это его зона ответственности, - сказал Плутник. - Мы рады и гордимся, что легенды "Локомотива" входят в тренерский штаб. Рассчитываем, что Ведран пополнит ряды работников штаба Марко в следующем году. У Чорлуки и Николича есть желание работать вместе".

Чорлуке 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 2012 года, став вместе с клубом чемпионом России, трижды - обладателем Кубка России и один раз - суперкубка. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

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