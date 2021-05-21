В Петербурге ввели дополнительные ограничения на продажу алкоголя на время Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные ограничения на продажу алкоголя на время проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал закон "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что законом устанавливается запрет розничной продажи алкоголя в стеклянной таре с 11 июня по 11 июля на территориях, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади, СК "Юбилейный" и Дворцовой площади, а в дни проведения матчей и за день до них - на стадионе "Санкт-Петербург" и близлежащей территории.

"В законе содержится описание границ территорий, на которые распространяются вышеуказанные запреты", - отмечается в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.