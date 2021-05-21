Ласицкене осталась вне тройки призеров на своем первом международном старте с 2019 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене разделила седьмое место с немкой Кристиной Хонсель на легкоатлетическом турнире в Германии.

Российская спортсменка показала результат 1,80 метра. После этого она не смогла преодолеть планку на высоте 1,87 метра. Для Ласицкене этот турнир стал первым международным с 2019 года. Последний раз она принимала участие в соревнованиях 28 февраля, когда победила на Кубке Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра.

Победу над турнире в Германии одержала украинка Ирина Геращенко, второй стала ее соотечественница Ярослава Магучих. Обе спортсменки показали результат 1,92 метра, Геращенко оказалась выше за счет меньшего количества попыток. Третий результат показала швейцарка Саломе Ланг (1,87).

Последний раз Ласицкене оказывалась вне тройки призеров 1 августа 2015 года на турнире в немецком Эберштадте, где показала четвертый результат.

30 апреля четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных соревнованиях. Ласицкене, прыгун в высоту Илья Иванюк, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина теперь имеют право выступать вместе с сильнейшими зарубежными соперниками, как и прыгунья в длину Дарья Клишина, обладающая бессрочным нейтральным статусом.