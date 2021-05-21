Роман Ротенберг отметил важность победы россиян в первом матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Победа сборной России над командой Чехии в первом матче на чемпионате мира по хоккею является очень важной. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Это очень важная победа, всех поздравляем и благодарим наших болельщиков за поддержку, мы чувствуем ее, вся команда делала все возможное, чтобы победить, - сказал Ротенберг. - Было очень важно начать чемпионат мира с победы, мы все это понимали. Во время карантина была проделана большая работа, мы хорошо поработали до матча, очень дружно, в команде царит хорошая атмосфера. Продолжаем работать в хорошем настроении".

"Мы - команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари - это часть команды, - отметил собеседник ТАСС. - [Александр] Самонов провел свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два - на Шведских играх и два - на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей. Счет на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра - следующая, поэтому идем вперед шаг за шагом".

Ротенберг добавил, что все команды на турнире находятся в равных условиях. "В целом могу сказать, что мы все находимся в одинаковых условиях, и это единственное, что имеет значение на данном этапе", - сказал он.

В следующем матче турнира россияне 22 мая сыграют с командой Великобритании. Чемпионат мира завершится 6 июня.