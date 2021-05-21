Привалова призвала болельщиков не делать выводы после неудачного старта прыгуньи Ласицкене

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российским болельщикам не стоит огорчаться после того, как действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не сумела попасть в тройку призеров на турнире в германском Дессау. Такое мнение исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказала ТАСС.

Ласицкене разделила седьмое место с немкой Кристиной Хонсель, показав результат 1,80 метра. После этого россиянка не смогла преодолеть планку на высоте 1,87 метра. Для Ласицкене этот турнир стал первым международным стартом с октября с 2019 года, последний раз она принимала участие в соревнованиях 28 февраля, когда победила на Кубке Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра. Победу на турнире в Германии одержала украинка Ирина Геращенко, второй стала ее соотечественница Ярослава Магучих, обе спортсменки показали результат 1,92 метра.

"Я не думаю, что болельщикам стоит расстраиваться и делать какие-то выводы после сегодняшнего выступления Марии. Я вполне допускаю, что Маша выходила на старт под нагрузкой, а в таком случае любая техническая погрешность может очень сильно отразиться на результате. Я предлагаю дождаться других стартов, той же Бриллиантовой лиги 23 мая", - сказала Привалова.

"Для Марии это был первый старт сезона после длительного отсутствия международных турниров. Вполне возможно, что какие-то эмоциональные моменты сегодня негативно отразились. Самое главное, набрать форму к чемпионату России, на котором будет завершаться отбор на Олимпиаду. А в том, что Маша подойдет максимально близко к своим оптимальным кондициям к тому времени, я абсолютно уверена", - заключила собеседница ТАСС.

Следующим стартом для Ласицкене станет этап Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде, который пройдет 23 мая. Чемпионат России пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах, Олимпийские игры в Токио - с 23 июля по 8 августа.