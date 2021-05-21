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Летние олимпийские виды спорта

Волков высказался на тему исключительного права Ефимовой выступить на 200 м на Олимпиаде

Олимпийский призер считает, что во главе всего должны стоять действующие правила

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Шестикратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой не должно быть предоставлено исключительного права выступить на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Игр и чемпионатов мира Дмитрий Волков, отметив, что такой вариант возможен только в том случае, если от выступления на этой дистанции добровольно откажется одна из двух спортсменок, победивших Ефимову в олимпийском отборе.

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В пятницу Ефимова завоевала третье место на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы в Будапеште. 29-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира на этой дистанции, однако на предстоящих Играх в Токио на ней она выступить не должна - Евгения Чикунова и Мария Темникова опередили ее во время олимпийского отбора, который прошел в апреле в рамках чемпионата России. Темникова в Будапеште в финал не отобралась, Чикунова стала четвертой, уступив Ефимовой в борьбе за бронзу одну сотую секунды.

"На мой взгляд, федерация не должна делать исключений, если это не прописано в уставе. Это лишь подтвердит объективность критериев отбора и не даст никому усомниться в том, что правила работают. Конечно, есть примеры, когда справедливость и его величество результат оказываются выше, это тоже критерий. Вопрос в том, как к нему отнесутся", - сказал Волков.

"Все будет решено в рамках некого коллегиального решения экспертного сообщества. Если коллеги смогут договориться и если те, кто рассчитывает на Олимпиаду, смогут уступить свое место сильнейшему, не будучи при этом ущемленными в правах, то так тому и быть. В остальных случаях должны работать ранее оговоренные критерии", - добавил он.

Ефимова завоевала право выступить на Олимпиаде только на одной личной дистанции - 100-метровке брассом. Волков не исключает, что в Токио ей удастся завоевать первое в карьере олимпийское золото. "Ефимова продолжает удивлять, она продолжает оставаться в мировом топе несмотря на свои социальные сети и социальную зрелость, она способна быть разнообразной и всегда интересной, не только в спорте. Пожелаю ей успеха летом, она достойна победы на Олимпиаде", - сказал собеседник агентства.

"Сделать это ей будет невероятно сложно. Она не настолько сильна как, например, в 2013 году. Но на Олимпиаде результаты могут быть ниже, а статус олимпийского чемпиона все равно не будет девальвирован. Мы ждем Олимпиаду как праздник и я уверен, что этот праздник состоится. Ее результат дает ей шанс через несколько месяцев проявить себя с лучшей стороны в Токио", - заключил он.

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Летние олимпийские виды спорта
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