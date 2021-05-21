Сычев считает главного тренера "Локомотива" Николича сильным специалистом

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России и московского "Локомотива" назвал главного тренера железнодорожников Марко Николича сильным специалистом. Такое мнение он высказал ТАСС на всероссийском фестивале студенческого спорта "АССК. Фест - 2021", который прошел в Казани.

В пятницу председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник сообщил, что московский клуб заключил новое соглашение с Николичем, рассчитанное на три года.

"Положительно [оцениваю работу тренера], потому что та серия из 11 [победных] матчей показала, что он сильный специалист, - сказал Сычев. - Конечно, впечатлен [серией], вся Россия впечатлена, никто не ожидал. Команда играла очень ярко и мощно, это заслуга тренера и очень большая заслуга игроков. То, какой была весенняя часть, - это очень качественно и позволяет надеяться, что дальше будет все хорошо".

По его словам, "Локомотив" имеет шансы на выход из группы Лиги Европы. В составе команды, по его мнению, произойдут изменения. "Конечно, необходимо [усиление команде], - сказал экс-форвард железнодорожников. - Мы еще не знаем планов нового руководства по нынешнему составу, надо послушать, что они скажут, с кем подпишут [контракт], кого продадут. Усиление и изменения в составе точно будут".

В минувшем сезоне "Локомотив" под руководством Николича занял третье место в Тинькофф — Российской премьер-лиге и сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Бетсити — Кубке России.