Сальников высказался на тему возможного выступления Ефимовой на Играх на дистанции 200 м

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении шестикратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой исключительного права выступить на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде в Токио пока не находится в стадии обсуждения. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В пятницу Ефимова стала третьей на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы в Будапеште. 29-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира на этой дистанции, однако на предстоящих Играх в Токио на ней она выступить не имеет права - Евгения Чикунова и Мария Темникова опередили ее во время олимпийского отбора, который прошел в апреле в рамках чемпионата России. Темникова в Будапеште в финал не отобралась, Чикунова стала четвертой, уступив Ефимовой в борьбе за бронзу одну сотую секунды.

"Прежние требования пока остаются в силе, - сказал Сальников. - Возможен ли пересмотр? Этот вопрос надо обсуждать, но никто еще это обсуждение не инициировал".

Ефимова завоевала право выступить на Олимпиаде только на одной личной дистанции - 100-метровке брассом. В Будапеште на этой дистанции Ефимова стала четвертой.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.