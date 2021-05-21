В Минспорте предложили включить зимние виды спорта в программу фестивалей "АССК. Фест"

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Зимние виды спорта могут быть включены в программу соревнований Всероссийского фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест". С таким предложением по итогам прошедшего фестиваля 2021 года в Казани выступил директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.

"Мы сегодня обсуждали, что нужно развивать и зимние направления. Фестиваль зимних видов спорта - это было бы хорошее сочетание. В любом виде спорта принято делать эксперименты, вот и в студенческом спорте можно делать эксперименты. Даже не совсем виды спорта, это могут быть спортивные активности", - сказал Уразов.

Он отметил, что ассоциация рассматривает также новые форматы состязаний, например регби на снегу и футбол на снегу.

Также принято решение провести в этом году второе мероприятие под эгидой Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России), которое будет проходить в Ростове-на-Дону в сентябре, сообщил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Денис Аширов.

Как объяснила председатель АССК России Елена Исинбаева, в Ростове-на-Дону должен состояться форум ассоциации, который будет сконцентрирован на научной работе. Там будут проходить образовательные семинары и определение лучших менеджеров .

По итогам фестиваля в финале всероссийского клубного турнира АССК России "Восток vs Запад" (мультиспортивные соревнования, виды спорта - кроссфит, волейбол, плавание, доджбол и перетягивание каната) победила команда "Ястребы Тувы". В конкурсе "Битва болельщиков" победила команда из Казани "КАИ-Зилант", киберспортивный турнир выиграла команда Fun Trip Gaming, в турнире по настольному теннису в командном первенстве победил "КАИ-Зилант", а шахматное командное первенство выиграла команда "Казанские юлбарсы".

Также на фестивале прошли очный этап образовательного проекта "АССК.pro", семинар-совещание "Студенческий спорт в ПОО" и грантовый конкурс Росмолодежи.