"Бостон" обыграл "Вашингтон" и одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф НХЛ

В составе "Бостона" голы на счету Брэда Маршанда (29-я минута), Давида Пастрняка (41), Чарли Койла (42), Мэтта Гжельцыка (55). У "Вашингтона" отличился Александр Овечкин (45).

ТАСС, 22 мая. "Бостон" на своем льду обыграл "Вашингтон" со счетом 4:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан "Вашингтона" забросил вторую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету Овечкина четыре очка (два гола + две передачи) в четырех встречах, он отметился результативными действиями во всех матчах серии. Его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не сумели отличиться. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 33 броска.

После столкновения с Орловым во втором периоде игру не смог продолжить защитник "Бостона" Кеван Миллер. Он был направлен в больницу для дальнейшего обследования.

Вратарь "Бостона" Туукка Раск одержал 54-ю победу в плей-офф и стал первым голкипером в истории команды, который достиг этого показателя. Финн обошел Джерри Чиверса, который выиграл два Кубка Стэнли в составе "Бостона" (1970, 1972).

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 3-1, пятая игра состоится 24 мая (начало - 02:00 мск). По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в таблице Восточного дивизиона, "Бостон" - третье. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.