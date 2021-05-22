Определились все участники плей-офф НБА

ТАСС, 22 мая. "Мемфис" в овертайме со счетом 117:112 обыграл "Голден Стэйт" в матче раунда плей-ин Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал последним участником плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 39 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Эндрю Уиггинс (22 очка + 10 подборов), трипл-дабл на счету Дрэймонда Грина (11 очков + 16 подборов + 10 передач).

Из-за пандемии команды провели по 72 игры регулярного чемпионата вместо привычных 82. Напрямую в плей-офф вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре провели раунд плей-ин, чтобы распределить по две путевки в первый раунд.

Матчи плей-ин проходили с 18 по 21 мая. Седьмая команда играла с восьмой, победитель занимал итоговое седьмое место. Девятая команда встречалась с десятой, проигравший завершал участие в турнире. Затем за последнюю путевку встречались проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой.