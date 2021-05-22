Определились все участники плей-офф НБА

ТАСС, 22 мая. "Мемфис" в овертайме со счетом 117:112 обыграл "Голден Стэйт" в матче раунда плей-ин Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал последним участником плей-офф.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 39 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Эндрю Уиггинс (22 очка + 10 подборов), трипл-дабл на счету Дрэймонда Грина (11 очков + 16 подборов + 10 передач).
Из-за пандемии команды провели по 72 игры регулярного чемпионата вместо привычных 82. Напрямую в плей-офф вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре провели раунд плей-ин, чтобы распределить по две путевки в первый раунд.
Матчи плей-ин проходили с 18 по 21 мая. Седьмая команда играла с восьмой, победитель занимал итоговое седьмое место. Девятая команда встречалась с десятой, проигравший завершал участие в турнире. Затем за последнюю путевку встречались проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой.
The playoffs are set— The Association on FOX (@TheAssociation) May 22, 2021
Here's a look at the NBA Playoff Bracket pic.twitter.com/VsqO61ZNvg
"Голден Стэйт" занял восьмое место на Западе и в первом раунде плей-ин уступил завершившему сезон на девятой строчке "Лос-Анджелес Лейкерс" (100:103), "Мемфис" (9) ранее обыграл ставший десятым "Сан-Антонио" (100:96). В первом раунде плей-офф "Мемфис" встретится с "Ютой" (1), также состоятся серии "Финикс" (2) - "Лейкерс" (7), "Денвер" (3) - "Портленд" (6) и "Лос-Анджелес Клипперс" (4) - "Даллас" (5).
На Востоке победу в плей-ин одержали "Бостон" (7) и "Вашингтон" (8), в первом раунде плей-офф они встретятся с "Бруклином" (2) и "Филадельфией" (1) соответственно. Также пройдут серии "Милуоки" (3) - "Майами" (6) и "Нью-Йорк" (4) - "Атланта" (5). Первый раунд плей-офф стартует 22 мая, команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырех побед.