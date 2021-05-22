{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк: российские хоккеисты должны решать исход матча с британцами в первом периоде

Встреча между командами состоится в субботу, начало в 16:15 мск
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России должна решать исход игры группового этапа чемпионата мира с командой Великобритании в свою пользу в первом периоде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему
Победное начало. Российские хоккеисты обыграли чехов в первом матче чемпионата мира
Победное начало.

Матч между сборными России и Великобритании состоится в субботу, начало в 16:15 мск.

"Надо решать вопрос в первом периоде, выходить на игру такими же нацеленными, как в предыдущем матче. Иначе будет недооценка - мы это уже проходили, - сказал Третьяк. - Будем мучиться до третьего периода. Поэтому надо сразу забивать, чтобы у соперника не было шансов".

В первом матче турнира в Риге россияне обыграли чехов со счетом 4:3.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичЧМ по хоккею в Риге
Евро-2020
Сычев оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы
Бывший игрок национальной команды считает, что россияне и датчане имеют примерно одинаковые шансы на выход в плей-офф турнира
Читать полностью