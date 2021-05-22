Третьяк: российские хоккеисты должны решать исход матча с британцами в первом периоде

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России должна решать исход игры группового этапа чемпионата мира с командой Великобритании в свою пользу в первом периоде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Матч между сборными России и Великобритании состоится в субботу, начало в 16:15 мск.

"Надо решать вопрос в первом периоде, выходить на игру такими же нацеленными, как в предыдущем матче. Иначе будет недооценка - мы это уже проходили, - сказал Третьяк. - Будем мучиться до третьего периода. Поэтому надо сразу забивать, чтобы у соперника не было шансов".

В первом матче турнира в Риге россияне обыграли чехов со счетом 4:3.