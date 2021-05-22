Хоккеист сборной России Морозов рассказал об условиях на чемпионате мира в Риге

Нападающий национальной команды также обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку на турнире

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Иван Морозов рассказал о том, в каких условиях проходит чемпионат мира в Латвии и признался, что запомнит его на всю жизнь. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). На чемпионате мира команды проживают в "пузыре". После прибытия в Ригу им пришлось провести три дня на обязательном карантине в гостинице. Тренировки в эти дни проводились дистанционно.

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"Состояние нормальное, два дня пришлось потерпеть - тренировки у нас достаточно серьезные были, - сказал Морозов. - В целом ничего: спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, кушаешь - тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек - Пушкина и Горького, еще с собой сериалы на планшете". "Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались, и свежего воздуха не хватало", - отметил хоккеист. Для передвижения между спортивными объектами всеми участниками турнира могут использоваться только автобусы и автомобили, предоставленные компанией "Шкода". "Обращают ли внимание люди на улицах? Конечно, мы же с сопровождением едем, чтобы побыстрее добраться, - поделился Морозов. - На роликах у нас только вратари [добираются до льда на тренировках]. Мы-то [полевые игроки] можем в тапках поехать и потом переодеться, а им нельзя". Чемпионат мира запомнится на всю жизнь Чемпионат мира в Риге из-за пандемии проходит в очень строгих условиях. На трибуны пока не допускаются зрители. Ранее Сейм Латвии обязал правительство допустить на трибуны тех болельщиков, которые прошли вакцинацию или перенесли коронавирус. Решение может быть принято в начале следующей недели.

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