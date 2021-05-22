Хоккеист сборной России Морозов рассказал об условиях на чемпионате мира в Риге

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Иван Морозов рассказал о том, в каких условиях проходит чемпионат мира в Латвии и признался, что запомнит его на всю жизнь. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
На чемпионате мира команды проживают в "пузыре". После прибытия в Ригу им пришлось провести три дня на обязательном карантине в гостинице. Тренировки в эти дни проводились дистанционно.
"Состояние нормальное, два дня пришлось потерпеть - тренировки у нас достаточно серьезные были, - сказал Морозов. - В целом ничего: спокойно сидишь в номере смотришь сериалы, кушаешь - тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек - Пушкина и Горького, еще с собой сериалы на планшете".
"Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались, и свежего воздуха не хватало", - отметил хоккеист.
Для передвижения между спортивными объектами всеми участниками турнира могут использоваться только автобусы и автомобили, предоставленные компанией "Шкода".
"Обращают ли внимание люди на улицах? Конечно, мы же с сопровождением едем, чтобы побыстрее добраться, - поделился Морозов. - На роликах у нас только вратари [добираются до льда на тренировках]. Мы-то [полевые игроки] можем в тапках поехать и потом переодеться, а им нельзя".
Чемпионат мира запомнится на всю жизнь
Чемпионат мира в Риге из-за пандемии проходит в очень строгих условиях. На трибуны пока не допускаются зрители. Ранее Сейм Латвии обязал правительство допустить на трибуны тех болельщиков, которые прошли вакцинацию или перенесли коронавирус. Решение может быть принято в начале следующей недели.
"Весь год был довольно странным, поэтому не удивительно [что турнир такой], но что есть, то есть, мы не жалуемся, - сказал Морозов. - Конечно, я его запомню на всю жизнь. Помню, мы выходили на лед в Канаде во время молодежного чемпионата мира (2019 год - прим. ТАСС), и стадион взрывался, а здесь такого не будет".
Также хоккеист обратился к болельщикам сборной России. "[Родные] радовались, что я попал [в состав], пожелали удачи и побед. Спасибо им и болельщикам за поддержку. Болейте, переживайте, а мы постараемся оправдать ваши ожидания. Будем биться - 100%", - добавил он.
В первом матче на чемпионате мира сборная России со счетом 4:3 обыграла команду Чехии, Морозов отметился передачей в эпизоде с первой заброшенной россиянами шайбой. В субботу российские хоккеисты встретятся с британцами (начало - 16:15 мск).
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.
Чемпионат мира завершится 6 июня.