СМИ: "Ницца" выкупит у "Барселоны" футболиста Тодибо

ТАСС, 22 мая. Французский клуб "Ницца" выкупит у испанской "Барселоны" защитника Жан-Клера Тодибо за €7 млн в летнее трансферное окно. Об этом в своем Twitter написал журналист телеканала Eurosport Ромен Колле-Годин.

Француз перешел в "Ниццу" на правах аренды в феврале 2021 года.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €12 млн, а его контракт с испанской командой действует до 30 июня 2023 года.

Тодибо 21 год, в нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах за "Ниццу" во всех турнирах, в которых забил один гол. Француз является чемпионом Испании в составе "Барселоны" (2019).