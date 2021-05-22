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Евро-2020

Сычев оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы

Бывший игрок национальной команды считает, что россияне и датчане имеют примерно одинаковые шансы на выход в плей-офф турнира

ТАСС, 22 мая. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев считает, что команда Станислава Черчесова способна выйти из группы на чемпионате Европы. Такое мнение он высказал ТАСС в субботу.

Чемпионат Европы пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

"Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда - равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия [является основным конкурентом], но самая главная борьба будет против Дании", - сказал Сычев.

Он отметил, что сборные России и Дании имеют равные шансы на выход из группы. "Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы", - добавил Сычев.

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