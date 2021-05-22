Сычев оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы

ТАСС, 22 мая. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев считает, что команда Станислава Черчесова способна выйти из группы на чемпионате Европы. Такое мнение он высказал ТАСС в субботу.

Чемпионат Европы пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

"Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда - равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия [является основным конкурентом], но самая главная борьба будет против Дании", - сказал Сычев.

Он отметил, что сборные России и Дании имеют равные шансы на выход из группы. "Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы", - добавил Сычев.