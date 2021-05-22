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Мировой футбол

Конгресс ФИФА оставил в силе решение приостановить работу Футбольной федерации Пакистана

Деятельность PFF ранее была приостановлена из-за нарушений устава организации

ИСЛАМАБАД, 22 мая /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил решение организации о приостановлении деятельности Футбольной федерации Пакистана (PFF) из-за нарушений устава. Об этом в субботу сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

По их данным, 203 из 207 участников 71-го конгресса ФИФА проголосовали за, один - против и три воздержались.

7 апреля ФИФА приостановила деятельность PFF из-за нарушений устава организации. Решение об этом последовало после захвата штаб-квартиры PFF в Лахоре группой протестовавших против деятельности ее руководства. ФИФА разрешит возобновить PFF работу только после того, как получит подтверждение о том, что помещения, счета, администрация и каналы связи пакистанской футбольной федерации снова находятся под ее полным контролем и она может продолжать свою деятельность без каких-либо препятствий.

Сообщается, что конгресс ФИФА также ратифицировал приостановление деятельности Футбольной федерации Чада (FTFA).

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