Российские гребцы Петров и Романов завоевали золото на этапе КМ в Барнауле в каноэ-двойках

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россияне Захар Петров и Кирилл Романов стали первыми в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Барнауле.

Российские спортсмены показали результат 1 минута 47,546 секунды. На втором месте финишировали представители Молдавии Сергей Тарновский и Олег Тарновский (1.47,489). Третьими стали Артур Гулиев и Эльержон Мамадалиев из Узбекистана (1.51,203).

В пятницу россиянка Наталья Подольская стала лучшей в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 м. Она завоевала единственную олимпийскую лицензию для российских спортсменов во второй соревновательный день. Россиянин Илья Штокалов стал вторым в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. Третье место в байдарках-двойках заняли россияне Артем Коровин и Алексей Шишкин, в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 500 м бронзовую награду завоевала Светлана Черниговская.

Турнир завершится 23 мая. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.