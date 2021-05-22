Привалова уверена, что World Athletics в ближайшее время даст допуски и другим россиянам

World Athletics в субботу объявила о том, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. Право выступать в 2021 году на международных стартах получили прыгун в высоту Михаил Акименко, Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (обе - прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (оба - молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба - прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3 000 м, 1 500 м, 5 000 м).

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рада решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) дать нейтральный статус еще 23 российским спортсменам и уверена, что число допущенных до международных стартов возрастет в ближайшее время. Об этом Привалова сообщила ТАСС.

"Для тех спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпийских играх, очень важно в плане подготовки к этому старту получить возможность уже сейчас выступать на международных стартах. Наличие нейтрального статуса, как все знают, является обязательным критерием для отбора в состав команды на Игры в Токио. Я очень рада решению о допуске еще 23 наших спортсменов и уверена, что совсем скоро этот список снова возрастет", - сказала Привалова.

30 апреля нейтральный статус получили обладательница золотой медали чемпионата мира - 2019 в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.