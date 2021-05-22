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Мировой футбол

Умер бывший вратарь "Барселоны" Арнау

Причины смерти футболиста не сообщаются

ТАСС, 22 мая. Бывший испанский футбольный голкипер Франсеск Арнау умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Овьедо".

Причины смерти Арнау не сообщаются.

Арнау - воспитанник "Барселоны", за первую команду он провел в общей сложности 32 матча, в которых пропустил 37 мячей. После "Барселоны" он выступал за "Малагу", ворота которой защищал в 112 матчах.

С "Барселоной" Арнау дважды становился чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании и победителем Кубка обладателей кубков. За "Малагу" он выиграл Кубок Интертото в 2002 году. В его активе 13 матчей за сборную Испании среди игроков не старше 21 года, в составе которой он выиграл молодежный чемпионат Европы.

В последнее время Арнау работал спортивным директором "Овьедо".

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