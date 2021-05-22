{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Волков считает, что Колесников должен выступать в двух дисциплинах на Олимпиаде в Токио

По мнению эксперта, российский спортсмен может успешно выступить как в кроле, так и в плавании на спине

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников на Олимпийских играх в Токио не должен жертвовать одной из дисциплин, ему по силам успешно выступить как в кроле, так и в плавании на спине. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Игр и чемпионатов мира Дмитрий Волков.

На эту тему
Пловец Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем
Пловец Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

Колесников в среду на чемпионате Европы в Будапеште победил на дистанции 100 м вольным стилем, однако через 15 минут неудачно выступил в полуфинале на дистанции 100 м на спине, не отобравшись в решающий заплыв. 20-летний спортсмен являлся действующим чемпионом на этой дистанции и рекордсменом мира на дистанции вдвое короче, которая не входит в олимпийскую программу. Свою неудачу он объяснил тем, что ему не хватило сил.

"Выпасть из пульки на сотне, будучи объективно сильнейшим спинистом на планете Земля, было бы очень обидно и чрезвычайно несправедливо. Все в его руках, все возможно. Не верю, что могут быть другие сценарии", - сказал Волков.

"Выйти на пик формы в нужное время и в нужном месте - очень тонкая материя. Сегодня он не в лучшей форме, но он способен проявить себя как никто другой в мире, в этом нет никаких сомнений. Весь вопрос в том, чтобы реализовать свои силы, это в рамках его человеческих возможностей и компетенций: восстановиться между заплывами возможно, это показывают десятки спортсменов в мире. Все будет зависеть от его состояния и заключительного тренировочного цикла", - добавил он.

На Олимпийских играх в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа, финал кролевой эстафеты пройдет вскоре после полуфинала на дистанции 100 м на спине.

Теги
Олимпиада в Токио
Формула-1
Мазепин занял 16-е место в третьей практике "Формулы-1"
Лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл"
Читать полностью