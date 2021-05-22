РУСАДА в апреле провело допинг-тестирование 13 игроков сборной России по хоккею

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле проверили на допинг 37 хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), из которых 13 сейчас включены в состав национальной команды на чемпионат мира в Латвии. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжение ТАСС.

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В апреле РУСАДА тестировало игроков четырех клубов КХЛ, вышедших в полуфинал Кубка Гагарина. Были проверены на допинг 12 хоккеистов СКА, 10 - ЦСКА, 9 - омского "Авангарда" и 6 - казанского "Ак Барса".

В числе протестированных оказались участники стартовавшего в пятницу чемпионата мира - Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Владислав Каменев, Андрей Кузьменко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов и Александр Самонов (все - СКА); Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов и Антон Слепышев (все - ЦСКА), а также Сергей Толчинский ("Авангард") и Дмитрий Воронков ("Ак Барс").

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. В первой встрече россияне со счетом 4:3 обыграли чехов.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.